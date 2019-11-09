Тхэквондистка из Нижнего Тагила стала чемпионкой всероссийского турнира

Она одержала три победы над своими соперниками и продемонстрировала сложную технику ведения боя.

Финальный поединок с Екатеринбургской спортсменкой она завершила досрочно во втором раунде.

По словам тренера девочки Анастасии Немтиной, Валерия одаренная девочка. За короткий срок она добилась большого прогресса.

Я благодарна родителям за их прекрасных детей и судьбе, что могу заниматься с такими ребятами и помогать становиться им лучше не только в спорте, но и духовно, морально, воспитывая в них достойные качества человека! рассказала Анастасия Немтина.

Бронзовыми призерами турнира в Верхней Пышме стали Хайлов Егор и Грамотеев Ярослав.

Овчинников Данил, Минеев Данил, Гавриленко Андрей проиграли бои за выход в полуфинал.