Тхэквондистка из Нижнего Тагила стала чемпионкой всероссийского турнира
Валерия Кизилова 14-летняя тхэквондистка стала чемпионкой всероссийского турнира «Уральская осень», сообщает «Тагильский рабочий».
Она одержала три победы над своими соперниками и продемонстрировала сложную технику ведения боя.
Финальный поединок с Екатеринбургской спортсменкой она завершила досрочно во втором раунде.
По словам тренера девочки Анастасии Немтиной, Валерия одаренная девочка. За короткий срок она добилась большого прогресса.
Я благодарна родителям за их прекрасных детей и судьбе, что могу заниматься с такими ребятами и помогать становиться им лучше не только в спорте, но и духовно, морально, воспитывая в них достойные качества человека! рассказала Анастасия Немтина.
Бронзовыми призерами турнира в Верхней Пышме стали Хайлов Егор и Грамотеев Ярослав.
Овчинников Данил, Минеев Данил, Гавриленко Андрей проиграли бои за выход в полуфинал.
Сейчас тагильские спортсмены готовятся к традиционному турниру «Мы против наркотиков», куда приедут гости из разных областей. Он будет проходить уже в девятый раз в Металлург-Форуме с 30 ноября по 1 декабря.