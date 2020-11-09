Уральские самбисты завоевали 12 медалей чемпионата и первенства мира

Соревнования завершились в сербском городе Нови Сад. Все 12 спортсменов из Свердловской области сумели взять медали, включая семь золотых.
Титул чемпиона мира удосужился Владимир Гладких из Клуба самбо УГМК, который одолел Акмалиддина Каримова из Таджикистана и сохранил перевес 1:0 до конца поединка.
В результате, вклад свердловских самбистов помог сборной России победить в общекомандном зачете во всех турнирах: первенствах мира среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, а также чемпионате мира среди мужчин и женщин в боевом самбо.
Напомним, в конце октября стало известно, что спортсменка из тагильского спортивного клуба «Спутник» Валерия Саламатина заняла первое место на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.