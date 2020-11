Уральские самбисты завоевали 12 медалей чемпионата и первенства мира

Спортсмены из Свердловской области завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве мира по самбо, сообщает телекомпания ОТВ.

Соревнования завершились в сербском городе Нови Сад. Все 12 спортсменов из Свердловской области сумели взять медали, включая семь золотых. Титул чемпиона мира удосужился Владимир Гладких из Клуба самбо УГМК, который одолел Акмалиддина Каримова из Таджикистана и сохранил перевес 1:0 до конца поединка. Золото также получили: Ксения Хисматуллина, Екатерина Цыберт, Виктория Воронова, Кристина Дудина, Дарья Речкалова и Иван Луканин.

Серебренными медалями наградили: Екатерину Семенову, Альбину Чоломбитько и Романа Желтова.

Бронза досталась Ольги Михеевой и Герману Сорокину. В результате, вклад свердловских самбистов помог сборной России победить в общекомандном зачете во всех турнирах: первенствах мира среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, а также чемпионате мира среди мужчин и женщин в боевом самбо. Напомним, в конце октября стало известно, что спортсменка из тагильского спортивного клуба «Спутник» Валерия Саламатина заняла первое место на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани. Тагильская спортсменка стала чемпионкой России по плаванию

