У хоккейной команды «Спутник» изменился состав

За екатеринбургский клуб в этом сезоне Сергей сыграл один матч и получил травму. В «Спутнике» Ступин как и в прежние годы будет играть под номером 2.

Это уже третий приход его в нашу команду. В прошлом чемпионате он также был командирован руководством «Автомобилиста», сыграл 4 матча в «регулярке» и 4 – в плей-офф, сделал одну голевую передачу. Также СТУПИН выступал за «Спутник» с 2006 по 2007 и с 2008 по 2009 ода, всего провел 146 матчей, набрал 28 очков (12+16).