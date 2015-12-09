«Старый соболь» проигрывает и побеждает

Местное «Динамо-МГТУ», представляющее в чемпионате России Республику Адыгея и выступающее пока без осечек, обыграло и тагильчан. В столице Республики Адыгея в повторном матче чемпионата России с лидером Суперлиги-3 «Старый соболь» не смог взять реванш за поражение накануне. Майкопское «Динамо-МГТУ» обыграло тагильчан со счетом 77:67

В итоге «соболя» оказались в роли догоняющих. Южане удачно отстреливались трешками: только в первой половине встречи они сделали 9 точных дальних бросков, а всего – 13. Наши ответили точными трехами только дважды – эти 6 очков принес команде Андрей Важенин.

Пожалуй, данный компонент и решил исход упорного матча. За 3 минуты до финального свистка наши проигрывали всего 6 очков! Но хозяева удержали преимущество, накопленное именно за счет трешек, и добились 10-й победы в чемпионате, проведя 10 матчей. У нас по-прежнему 7 побед, но уже в 14 играх (4-е место среди 9 команд Суперлиги-3). Столько же побед и поражений - у наступающего нам на пятки БК «Киров», 5-е место.

Баскетболисты «Старого соболя» 2003 г.р. на проходящем в Нижнем Тагиле зональном этапе первенства России обыграли земляков из ДЮСШ №4 – 81:28, а также команду ДЮСШ № 3 (Екатеринбург) со счетом 58:46 и ФСК «СТЗ» (Полевской) со счетом 75:42. Вместе с тем третье поражение потерпела тагильская ДЮСШ № 4, уступившая ДЮСШ № 3 Екатеринбурга со счетом 29:78. В заключительный день соревнований в четверг в 12:30 часов «Старый соболь-2003» сыграет с командой ДЮСШ им. Канделя (Екатеринбург).