Стратегию развития футбола в России решено скорректировать

Сделаем ее до 2030 года, внесем изменения на основании рекомендаций сказал Мутко.

Во вторник в Москве проходит заседание наблюдательного совета оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. На нем Путин заявил о необходимости подготовить стратегию развития футбола до 2030 года, передает РИА «Новости».

Бюджеты должны продолжать финансировать клубы. Но мы в законе пропишем, что эти деньги должны направляться на прямую деятельность клуба. Запрещено будет тратить деньги на покупку игроков. Напрямую в детские спортивные школы, структуру клуба и прочее заявил Мутко на заседании.

егодня около 15% мероприятий программы (подготовки к ЧМ) реализуются. Каких-то угроз по каким-то проектам мы сейчас не видим сказал Мутко.