Стратегию развития футбола в России решено скорректировать
Министерство спорта России скорректирует стратегию развития российского футбола с учетом рекомендаций президента Владимира Путина, заявил глава ведомства Виталий Мутко.
Сделаем ее до 2030 года, внесем изменения на основании рекомендаций сказал Мутко.
Во вторник в Москве проходит заседание наблюдательного совета оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. На нем Путин заявил о необходимости подготовить стратегию развития футбола до 2030 года, передает РИА «Новости».
Бюджеты должны продолжать финансировать клубы. Но мы в законе пропишем, что эти деньги должны направляться на прямую деятельность клуба. Запрещено будет тратить деньги на покупку игроков. Напрямую в детские спортивные школы, структуру клуба и прочее заявил Мутко на заседании.
егодня около 15% мероприятий программы (подготовки к ЧМ) реализуются. Каких-то угроз по каким-то проектам мы сейчас не видим сказал Мутко.
Напомним, на заседании Путин заявил, что в России существует проблема в системе управления футбольной сферы.