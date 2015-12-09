«Уралочка» сделала гигантский шаг к плей-офф Лиги Чемпионов (ФОТО)

Что касается «Канн», то команда, которую все привыкли видеть старожилом Лиги Чемпионов, на этот раз проиграла четыре первых матча в группе D. Как оказалось, на Урал самая титулованная команда Франции приехала, чтобы испытать боль и разочарование.

Высокорослые Заряжко и Джек (каждая – выше 190 см) стали главной ударной силой «Уралочки» в Каннах, набрав на двоих 43 очка. Игроки французской команды много нервничали и допускали несвойственные команде такого уровня ошибки.

Мы разочарованы произошедшим, – говорит игрок «Канн» Надежда Кодола. – Сегодня у нас не получалось ничего. Мы планировали, что будем лучше подавать и лучше принимать, однако, все валилось из рук. Сказать, что мы не выполнили план на игру – ничего не сказать.

Счет матча не должен вводить в заблуждение, – это мнение Николая Карполя, главного тренера «Уралочки-НТМК». – «Канны» – сильная команда, победитель Лиги Чемпионов. Однако, сегодня мы показали такую игру, к которой стремимся. Когда мы играли во Франции, сказалась разница во времени, ведь мы начинали игру в полночь уральскому времени. Сегодня, вероятно, фактор часовых поясов сыграл в нашу пользу.

Следующий матч Уралочка проведет на выезде в рамках Чемпионата России. 13 декабря мы играем в Краснодаре против Динамо!