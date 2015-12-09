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Воркаутеры из Нижнего Тагила по дороге на соревнования в Москве оценили поезда РЖД: свет и отопление есть не во всех вагонах (ФОТО, ВИДЕО)
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Воркаутеры из Нижнего Тагила по дороге на соревнования в Москве оценили поезда РЖД: свет и отопление есть не во всех вагонах (ФОТО, ВИДЕО)

9 декабря 2015, 14:55СпортДенис Таратонов
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