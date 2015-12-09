Воркаутеры из Нижнего Тагила по дороге на соревнования в Москве оценили поезда РЖД: свет и отопление есть не во всех вагонах (ФОТО, ВИДЕО)

Ребята поехали в столицу не просто так: их ожидали соревнования: гранд-финал «Воркаут Батлы России 2015» и «Битва за уважение 2».

Во время поездки тагильчане выяснили, что фирменный плацкартный вагон почти ничем не отличается от обычного, кроме наличия в первом отопления и электричества.

Так спортсмены из Нижнего Тагиле делятся впечатлениями от поездки в соцсетях.

Москва встретила приехавших почти весенней погодой с дождём. Конечно, тагильчане не могли не воспользоваться ситуацией и осмотрели достопримечательности мегаполиса.

Все свои самые яркие впечатления спортсмены записали на видео и оформили их в виде атмосферного ролика.

Видео взято с youtube.com

На прошедшие в Москве соревнования собрались сильнейшие атлеты со всех регионов России. Конкуренция была очень высока, и нашей команде не удалось занять призовых мест. Тем не менее, поездку нельзя назвать неудавшейся, ведь был получен бесценный опыт участия в большом соревновании. Наши спортсмены лично увидели уровень развития, необходимый им для победы, на основании чего они поставят себе новые цели.

Ранее команда «STREET WORKOUT НИЖНИЙ ТАГИЛ» отметилась победами в Кубке Свердловской области по воркауту. Сейчас, получив новый опыт, спортсменам предстоит много работать, чтобы достигнуть новых вершин.