9 декабря в Минске проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между местным и московским «Динамо».

Об этом сообщает “Советский спорт”. Ворота московской команды в этой игре с первых минут защищает Александр Еременко, возраст которого на момент встречи составил 40 лет 7 месяцев и 29 дней. Таким образом, вратарь бело-голубых превзошел рекорд Алексея Кудашова, который провел свой последний матч в возрасте 40 лет 7 месяцев и 25 дней, став самым возрастным игроком клуба в отечественных чемпионатах.

