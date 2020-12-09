Переболевший коронавирусом Хэмилтон надеется выступить на Гран-при Абу-Даби

Сегодня я отлично чувствовал себя, когда проснулся, провел первую тренировку, так что просто хотел послать вам позитив и сказать, что я в порядке. Спасибо каждому из вас за потрясающие сообщения и видео. Я это очень ценю. Я надеюсь, что вы остаетесь позитивными и сражаетесь с обстоятельствами, где бы вы ни были. Надеюсь, скоро я смогу вернуться в машину».