Переболевший коронавирусом Хэмилтон надеется выступить на Гран-при Абу-Даби

Британский гонщик Льюис Хэмилтон сообщил, что надеется выступить на Гран-при Абу-Даби, заключительном этапе сезона Формулы-1.

Заявление, которое опубликовал пилот «Мерседеса» в твиттере, процитировал «Советский спорт»: «Привет всем. Надеюсь, у вас все хорошо. Я знаю, что не был на связи неделю, но она получилась одной из самых тяжелых за последнее время. Я сосредоточился на восстановлении и пытаюсь вернуться в форму, чтобы снова сесть в болид на финальном этапе в Абу-Даби. Сегодня я отлично чувствовал себя, когда проснулся, провел первую тренировку, так что просто хотел послать вам позитив и сказать, что я в порядке. Спасибо каждому из вас за потрясающие сообщения и видео. Я это очень ценю. Я надеюсь, что вы остаетесь позитивными и сражаетесь с обстоятельствами, где бы вы ни были. Надеюсь, скоро я смогу вернуться в машину». Гран-при Абу-Даби пройдет с 10 по 13 декабря в ОАЭ. На Гран-при Сахира на минувшей неделе Хэмилтона заменил другой британец Джордж Расселл.

