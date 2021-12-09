Скончался советский футболист и тренер Игорь Гамула

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на пресс-службу "Ростова", в России он известен прежде всего своими яркими пресс-конференциями. Причина смерти специалиста пока не установлена, однако по первым выводам врачей и полиции, побывавшим в квартире наставника, летальный исход могли повлечь проблемы с сердцем. Сам Гамула на здоровье не жаловался, однако известно, что в бытность свою футболистом мог нарушить режим. Игорю Васильевичу был 61 год. С марта 2021 года он трудился главным тренером московского любительского футбольного клуба "Гераклион". Свои соболезнования семье Гамулы принесли многие известные российские футболисты, тренеры и функционеры. Вместе с ростовским СКА Игорь Васильевич становился обладателем Кубка СССР в 1981 году.