В Нижнем Тагиле прошёл открытый чемпионат области по гребному слалому

Уже 11-ый год в праздничные зимние каникулы наш город принимает сильнейших спортсменов-слаломистов на соревнования посвященные памяти Татьяны Халтуриной, основавшей нижнетагильскую школу гребного слалома «Полюс». 4 января очередной чемпионат прошёл в бассейне школы.

Среди мужчин-байдарочников победа доасталась тагильчанам. Евгений Доронин, Никита Губенко и Александр Шмаков оттеснили на 4 место именитого москвича Павла Эйгеля. В классе каноэ-одиночек звёзды гребного слалома Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов уступили победу тагильчанину Павлу Бизяеву. Видимо, выступать по отдельности сильнейшая лодка страны Кузнецов и Ларионов не могут, потому что в классе каноэ-двоек эту пару победить не смог никто.