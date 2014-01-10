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До плей-офф рукой подать. Серия домашних игр для «Спутника» завершилась победой (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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До плей-офф рукой подать. Серия домашних игр для «Спутника» завершилась победой (ФОТО)

10 января 2014, 11:45Спорт
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