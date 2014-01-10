До плей-офф рукой подать. Серия домашних игр для «Спутника» завершилась победой (ФОТО)

Медленно, но верно тагильская команда поднимается вверх по ступенькам турнирной таблицы. До зоны плей-офф рукой подать – всего пару очков и «Спутник» на заветном 16-ом месте.

Борьба с соперником – соседом по турнирной таблице выдалась очень нервной. В стартовом периоде повели саратовцы. Михаил Милехин первым распаковал ворота Александра Хомутова, но за 40 секунд до сирены «Спутник» сравнял счет. Отличился Владимир Боровков.

На экваторе матча над второй забитой шайбой поработали братья Чистяковы. Резиновый диск проделал путь от младшего брата к старшему, а затем очутился в воротах соперника. Третий период взял под свою ответственность тагильский голкипер. Александр Хомутов стойко держал оборону, чем предотвратил игру в овертайме - каждое очко сейчас «Спутнику» особенно дорого.

Фотографии из группы «Тагил Лайв»

Виктор Богатырев, главный тренер ХК «Кристалл»:

- Сегодня наша команда играла хорошо, но не хватило организованности. Имели четыре выхода один в один, но не смогли их реализовать, и, вдобавок, очень хорошо сыграл вратарь соперника. Моментам игроков можно научить, но научить забивать - это уже сложнее. Здесь немаловажную роль играет мастерство хоккеиста. Две нелепые ошибки списали «на нет» все усилия команды. Еще раз повторю, создали очень много моментов в первых двух периодах, работали на очки. В итоге - обидное поражение.

- В вашей команде есть универсал Милёхин. Каковы его перспективы?

- Милёхин сегодня провел последний матч в составе «Кристалла». Он переходит в тюменский «Рубин». И в данном вопросе сказываются проблемы финансового характера.

Фотографии из группы «Тагил Лайв»

Александр Челушкин, исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спутник»:

- Играли с организованной командой. С начала сезона фортуна нас не баловала, но сегодня она нам улыбнулась. Выиграли за счет фарта. Особенно хочется отметить отличную игру нашего вратаря Александра Хомутова. К игрокам у меня претензий нет. После матча с «Бураном», который отнял очень много физических и моральных сил, все играли с полной отдачей.

- Последнее «приобретение» «Спутника» - праворукий нападающий Сергей Чистяков. Планируете ли Вы наигрывать его с братом Вячеславом?

- Искусственно создавать связки игроков мы не будем. У нас играет тот, кто находится в лучшей форме.

Турнирная таблица чемпионата ВХЛ на сегодняшний день

- В серии домашних игр, какая игра была самая трудная?

- Игра с «Бураном». Она отняла очень много сил у игроков в стычках, столкновениях, поэтому сегодня хоккеистам было очень трудно настроиться на победный матч. Но ребята справились и победили.

- Сколько планируете очков привезти из выездного турне по Сибири?

- Не будем загадывать, это дело не благодарное.

Очередное серьезное испытание ждет «Спутник» в Усть-Каменогорске - с местной командой «Казцинк - Торпедо» тагильчане сыграют 13-го января. Судя по турнирной таблице, команда соперников тагильчан отыграла всего 33 игры, в то время как у «Спутника» их 36. Это значит, нашим хоккеистам надо приложить все усилия, чтобы достичь победы в следующем сражении.