Горнолыжники Нижнего Тагила сразятся в областных соревнованиях «Кубок горы Белой»
10 января 2014, 17:50Спорт
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С 13 по 14 января на любимом тагильчанами горнолыжном курорте гора Белая состоятся еще одни захватывающие соревнования. На крутых спусках будут соревноваться ребята с 1998 по 2003 г.р.
Повод отличный – это 2 этап 1 Всероссийской зимней Спартакиады среди спортивных школ 2014 года по горнолыжному спорту в рамках проведения областных соревнований «Кубок горы Белая». Выявить лучших, отобрать профессионалов и повысить мастерство – все эти цели будут обязательно достигнуты!
Всего в соревновании примет участие 120 человек. Естественно, соревнования проводятся в разных возрастных группах – девушки и юноши – 1998-1999 и 2000-2003, а также мальчики и девочки – 2002-2003 г.р.
Итак, 13 января среди всех возрастных групп пройдет гигантский слалом, а 14 – также во всех возрастных сегментах специальный слалом. Начало соревнований в 9:45.
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