Горнолыжники Нижнего Тагила сразятся в областных соревнованиях «Кубок горы Белой»

Повод отличный – это 2 этап 1 Всероссийской зимней Спартакиады среди спортивных школ 2014 года по горнолыжному спорту в рамках проведения областных соревнований «Кубок горы Белая». Выявить лучших, отобрать профессионалов и повысить мастерство – все эти цели будут обязательно достигнуты!

Всего в соревновании примет участие 120 человек. Естественно, соревнования проводятся в разных возрастных группах – девушки и юноши – 1998-1999 и 2000-2003, а также мальчики и девочки – 2002-2003 г.р.

Итак, 13 января среди всех возрастных групп пройдет гигантский слалом, а 14 – также во всех возрастных сегментах специальный слалом. Начало соревнований в 9:45.