«Уралец-НТ»: футбольный клуб Нижнего Тагила начинает зимнее первенство с «копеечкой» в кармане

Несмотря на стремления спортсменов, на их искреннюю любовь к своему делу, футбольный клуб «Уралец-НТ» в Нижнем Тагиле переживает не лучшие времена. Заинтересованные уже знают, что клуб испытывает серьезные финансовые сложности. Напомним, в 2006 году, когда прекратились поступления средств, начался сложнейший пятилетний период – тогда НТМК завершил свою спонсорскую деятельность по отношению к клубу. Но лишь благодаря областной поддержке клуб вновь воспрял в свое 65-летие – в 2011 году.

Накануне в комментариях к одной из публикаций на портале TagilCity.ru появился комментарий от Миронова Владислава, который обращается к мэру Нижнего Тагила Сергею Носову.

Я занимаюсь футболом с детства, сейчас играю за «Уралец-НТ» дубль. Скажу честно, мне 16 лет, хочется играть в футбол, развиваться, но не к чему стремится. В Нижнем Тагиле нет футбольной команды, которая может быть примером. Есть «Уралец-НТ», но у них даже нет условий для занятий, откликнитесь на просьбу и профинансируйте команду! Для Тагила это небольшие деньги! Такой город, и нет денег, обидно, даже стыдно, Сергей Константинович, откликнитесь на нашу - тагильскую просьбу. Я знаю, вы можете всё.

Уже завтра, 11 января, в 11:00 на стадионе «Юность» стартует зимнее первенство города по футболу. И остается надеяться, что ребята-спортсмены, несмотря на трудности, не потеряют свои спортивный настрой. Да и не в их привычке – падать духом.

Накануне журналисту TagilCity.ru удалось узнать «от первых лиц», какое именно финансирование получил наш тагильский клуб. На этот вопрос ответил главный тренер клуба Юрий Павлович Ветлугаев.

У нас все пока тихо. Из бюджета города выделили копеечку, я точно не могу сказать сколько, вроде около 1 млн., а до 15.01 мы должны составить смету и отвезти в Екатеринбург, в Фонд развития спорта. Там рассмотрят. Ну а нам останется ждать сколько и когда поступит средств на счет клуба. Поэтому ни о какой подготовке команды, речь пока не идет, каждый футболист готовит себя самостоятельно. На данный момент мы можем рассчитывать на 6 игроков местных и на перспективную молодежь 96-97 г.р. Приедут ли легионеры, я не знаю. А приглашать и что-то обещать – не в моих правилах, когда карман пуст поделился тренер.

Так, на сторону «Уральца-НТ» встал и «Союз болельщиков Урала». Активисты уже разработали программу для получения дополнительного финансирования из внебюджетных источников.

Верить в лучшее и не сдаваться. Самое главное, чтобы моральный дух игроков и руководства не падал, а это – задача активных болельщиков. А они, как известно, способны на многое. Так, фанаты даже не пугались расстояний и добирались своим ходом на все игры, даже самые дальние (например, в Омск ездили трое тагильчан). Помнится, руководство клуба было намерено создать целую футбольную школу, которая могла бы способствовать развитию юных тагильчан. Если в городе появится школа футбола – ребятам будет, куда стремиться. Пока, в городе с населением под 400 тысяч человек есть только отделения футбола в спортивных школах.