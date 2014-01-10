В Рождественском турнире тагильские волейболистки взяли 2-е место (ФОТО)

За победу сражались 8 команд: из Екатеринбурга, Невьянска, Полевского и Нижнего Тагила. Сборная команда МДЮСШ «Уралочка» под руководством тренера-преподавателя Бабкина Алексея Николаевича в упорной борьбе заняла второе место, уступив лишь команде из Екатеринбурга.

Все игроки команды достойно выступили на этом турнире и результатом стали завоеванные серебряные медали. Лучшим игроком турнира была признана Бутович Мария, капитан сборной команды МДЮСШ «Уралочка».

Также за ДЮСШ «Уралочка» выступали еще две команды: под руководством тренеров-преподавателей Прошаковой Ю.В. и Малышевой И.В. Эти команды не попали в тройку сильнейших, но тоже выступили достойно, получив большой соревновательный опыт, и просто активно провели свои новогодние каникулы.

Рождественский турнир проходит уже третий год подряд и возможно в будущем он станет традиционным, а география турнира расширится.

Фото Управления по развитию ФКС и МП в Нижнем Тагиле