11 января Нижний Тагил простится с хоккеистом Сергеем Симоновым
10 января 2016, 17:25СпортАлександра Логинова
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Напомним, Сергей Симонов скончался 7 января в больнице Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Начало в 15.30.
Отправка автобуса от Дворца ледового спорта им. В.К.Сотникова в 14.30.
После прощания тело Сергея будет транспортировано на его родину – в Новокузнецк, где пройдут похороны хоккеиста.
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