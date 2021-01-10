Тагильские легкоатлеты получили награды новогоднего турнира в Екатеринбурге

Турнир был посвящен памяти Заслуженного тренера СССР Новожилова Бориса Яковлевича.
Первое место в беге на 600 метров среди юниоров занял воспитанник школы «Юпитер» Андрей Леонтьев.
Второе место в беге на 1000 метров получила воспитанница школы олимпийского резерва «Спутник» Екатерина Слюнко.
Тройку лидеров на дистанции 3000 метров среди мужчин завершил Евгений Штейников из села Николо-Павловское.
Напомним, вчера стало известно, что хоккеисты из Нижнего Тагила стали победителями в матче первенства Свердловской области среди мальчиков 2007 года рождения.