Тагильские легкоатлеты получили награды новогоднего турнира в Екатеринбурге

Тагильские легкоатлеты получили награды новогоднего турнира в Екатеринбурге

Сегодня, 17:20СпортPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге состоялся новогодний турнир УрФУ по легкой атлетике, на котором награды получили спортсмены из Нижнего Тагила.

Турнир был посвящен памяти Заслуженного тренера СССР Новожилова Бориса Яковлевича.

Первое место в беге на 600 метров среди юниоров занял воспитанник школы «Юпитер» Андрей Леонтьев.

Второе место в беге на 1000 метров получила воспитанница школы олимпийского резерва «Спутник» Екатерина Слюнко.

Тройку лидеров на дистанции 3000 метров среди мужчин завершил Евгений Штейников из села Николо-Павловское.

Напомним, вчера стало известно, что хоккеисты из Нижнего Тагила стали победителями в матче первенства Свердловской области среди мальчиков 2007 года рождения.

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