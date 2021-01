Тагильские легкоатлеты получили награды новогоднего турнира в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялся новогодний турнир УрФУ по легкой атлетике, на котором награды получили спортсмены из Нижнего Тагила.

Турнир был посвящен памяти Заслуженного тренера СССР Новожилова Бориса Яковлевича. Первое место в беге на 600 метров среди юниоров занял воспитанник школы «Юпитер» Андрей Леонтьев. Второе место в беге на 1000 метров получила воспитанница школы олимпийского резерва «Спутник» Екатерина Слюнко. Тройку лидеров на дистанции 3000 метров среди мужчин завершил Евгений Штейников из села Николо-Павловское. Напомним, вчера стало известно, что хоккеисты из Нижнего Тагила стали победителями в матче первенства Свердловской области среди мальчиков 2007 года рождения. Юные хоккеисты из Нижнего Тагила одержали победу в матче регионального первенства

