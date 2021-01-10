Уральский мотогонщик на льду Дмитрий Хомицевич стал лидером в финале Кубка России

Для свердловского гонщика Кубок начался с того, что в первом заезде с мотоцикла сорвало цепь, а также сломался двигатель. Спортсмен пересел на запасной мотоцикл. Это привело к тому, что на первом этапе Хомицевич не попал в пятерку лидеров.
Однако во второй день свердловчанин реабилитировался и набрал 15 очков из 15.
По итогам первого финала Дмитрий Хомицевич оказался в лидерах гонки, имея 25 очков. Вместе с ним аналогичный результат получил мотогонщик уфимской ЦТВС имени Кадырова Динар Валеев. Тройку лидеров завершил мотогонщик тольяттинской Мега-Лады Игорь Кононов, который набрал 24 очка.
Напомним, в середине декабря стало известно, что мотогонщик из Свердловской области Константин Коленкин завоевал титул вице-чемпиона Европы.