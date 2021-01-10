Уральский мотогонщик на льду Дмитрий Хомицевич стал лидером в финале Кубка России

Для свердловского гонщика Кубок начался с того, что в первом заезде с мотоцикла сорвало цепь, а также сломался двигатель. Спортсмен пересел на запасной мотоцикл. Это привело к тому, что на первом этапе Хомицевич не попал в пятерку лидеров.