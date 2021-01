Уральский мотогонщик на льду Дмитрий Хомицевич стал лидером в финале Кубка России

В Новосибирске прошел первый финал личного Кубка России по мотогонкам на льду. Среди лидеров оказался мотогонщик ЦТВС Свердловской области Дмитрий Хомицевич, сообщает пресс-служба областного центра технических видов спорта.

Для свердловского гонщика Кубок начался с того, что в первом заезде с мотоцикла сорвало цепь, а также сломался двигатель. Спортсмен пересел на запасной мотоцикл. Это привело к тому, что на первом этапе Хомицевич не попал в пятерку лидеров. Однако во второй день свердловчанин реабилитировался и набрал 15 очков из 15. По итогам первого финала Дмитрий Хомицевич оказался в лидерах гонки, имея 25 очков. Вместе с ним аналогичный результат получил мотогонщик уфимской ЦТВС имени Кадырова Динар Валеев. Тройку лидеров завершил мотогонщик тольяттинской Мега-Лады Игорь Кононов, который набрал 24 очка. Photo: Центр технических видов спорта Свердловской области Напомним, в середине декабря стало известно, что мотогонщик из Свердловской области Константин Коленкин завоевал титул вице-чемпиона Европы. Уральский мотогонщик Константин Коленкин стал вице-чемпионом Европы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter