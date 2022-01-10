Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин выбыл из борьбы за приз Дакара из-за ДТП

Сергей Карякин участвует в ралли «Дакар» с 2014 года. Это единственный российский спортсмен, который выступает в классе «квадроциклы». Тремя годами позже он завоевал золотую медаль в этом зачете, а в 2020 году взял «серебро» в классе Т3.