Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин выбыл из борьбы за приз Дакара из-за ДТП

Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин выбыл из борьбы за приз Дакара из-за ДТП
Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин выбыл из борьбы за приз Дакара из-за ДТП
Сегодня, 07:04СпортФото: страница Сергея Карякина в Instagram
Штурман участника Дакара из Екатеринбурга поделился подробностями лобового ДТП на Дакаре.

Сергей Карякин участвует в ралли «Дакар» с 2014 года. Это единственный российский спортсмен, который выступает в классе «квадроциклы». Тремя годами позже он завоевал золотую медаль в этом зачете, а в 2020 году взял «серебро» в классе Т3.

Седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2022», в котором участвовала команда Сергея Карякина, проходил 9 января в песках Саудовской Аравии. Гонщики должны были проехать по маршруту Эр-Рияд — Аль-Давадими, но что-то пошло не так. На скорости 100 километров в час экипаж попал в ДТП. Две машины не смогли разминуться в пустыне.

Фото:страница Сергея Карякина в Instagram

Как пояснил штурман Сергея Карякина Антон Власюк, на треке они попали в ловушку, устроенную организаторами Дакара. Многие экипажи заблудились. Один из них неожиданно выскочил из-за горы, и произошло лобовое столкновение.

Авария произошла примерно на скорости 100 километров в час. Они попали нам прямо навстречу. Видно, что машина не подлежит восстановлению. Авария очень серьезная!сожалеет Сергей Карякин.

Всему виной ошибка итальянцев. Марко Каррара на прототипе Zephyr заблудился. Он решил развернуться и на огромной скорости влетел в российский мотовездеход. Штурман иностранца Энрико Гаспари в результате ДТП получил серьезные травмы. Спортсмена эвакуировал вертолет. Экипаж Сергея Карякина не пострадал.

Сюжеты:
Екатеринбург
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