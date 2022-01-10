Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин выбыл из борьбы за приз Дакара из-за ДТП

Сергей Карякин участвует в ралли «Дакар» с 2014 года. Это единственный российский спортсмен, который выступает в классе «квадроциклы». Тремя годами позже он завоевал золотую медаль в этом зачете, а в 2020 году взял «серебро» в классе Т3.
Седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2022», в котором участвовала команда Сергея Карякина, проходил 9 января в песках Саудовской Аравии. Гонщики должны были проехать по маршруту Эр-Рияд — Аль-Давадими, но что-то пошло не так. На скорости 100 километров в час экипаж попал в ДТП. Две машины не смогли разминуться в пустыне.
Как пояснил штурман Сергея Карякина Антон Власюк, на треке они попали в ловушку, устроенную организаторами Дакара. Многие экипажи заблудились. Один из них неожиданно выскочил из-за горы, и произошло лобовое столкновение.
Авария произошла примерно на скорости 100 километров в час. Они попали нам прямо навстречу. Видно, что машина не подлежит восстановлению. Авария очень серьезная!сожалеет Сергей Карякин.
Всему виной ошибка итальянцев. Марко Каррара на прототипе Zephyr заблудился. Он решил развернуться и на огромной скорости влетел в российский мотовездеход. Штурман иностранца Энрико Гаспари в результате ДТП получил серьезные травмы. Спортсмена эвакуировал вертолет. Экипаж Сергея Карякина не пострадал.