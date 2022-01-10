Пономарев считает, что Василию Березуцкому пора уже стать главным тренером

Пономарев считает, что Василию Березуцкому пора уже стать главным тренером

Пономарев считает, что Василию Березуцкому пора уже стать главным тренером

Сегодня, 01:22
Спорт
Фото: pixabay.com
Экс-футболист негативно отреагировал на решение специалиста вернуться в ЦСКА.

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что Василию Березуцкому вместо возвращения в тренерский штаб армейцев нужно было приступить к самостоятельной работе в качестве наставника какого-либо клуба. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Спорт-Экспресс».

По мнению Пономарева, Василию нужно было не возвращаться в зону комфорта, а принять бразды правления нового клуба. Владимир считает, что тем самым Березуцкий наберется опыта и станет выше классом как специалист.

Напомним, что последним местом работы Василия Березуцкого был «Краснодар», где он являлся помощником Виктора Гончаренко.

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