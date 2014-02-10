Температура до -50, манси и 210 км за 11 дней – группа под руководством тагильчанина вернулась с перевала Дятлова (ФОТО)

Однако, как пишет издание АиФ-Челябинск, в последний момент пятеро отказались подниматься на сам перевал, поэтому в ночь с 1 на 2 февраля только 4 путешественника достигли поставленной цели: челябинец Александр Бутавин, Алексей Шредер из Нижнего Тагила, Дмитрий Ливанов из Перми и Владимир Переседов из Рязани.

Надо сказать, погода туристов не баловала, были перепады до -50, только в последние дни столбик термометра зафиксировался на -19 градусах по Цельсию. Шли походники преимущественно на лыжах, и за 11 дней сумели преодолеть 210 километров. По их рассказам, встретили и манси, «добродушный народ», который совершенно не был против их пути. А на перевале туристы согревались легендарной печкой Алексея Шредера, которая уже 15 лет спасает его от холодов во время походов.

Все участники довольны проделанной работой, ведь им удалось собрать видеоматериал, который в ближайшее время будет смонтирован. Это значит, что совсем скоро мы своими глазами сможем увидеть, какой он, перевал, и особенно здорово, что к этой работе напрямую причастен наш земляк.

Добавим, в один из дней путники заставили поволноваться родных, когда вовремя не вышли на связь, сообщают Европейско-Азиатские новости. Однако, к счастью, все закончилось победой.

Фото со страницы Алексея Шредера в социальных сетях

Конечно, такой сложный маршрут - это не горнолыжные курорты Испании, на которые ездят отдыхать начинающие лыжники. С другой стороны, экстремальный отдых - это, быть может, именно то, что нужно современному человеку, чтобы отойти от городской суеты и цивилизации, сойдясь в противостоянии с природой. Стоит помнить, что такие маршруты - совсем не для новичков, и без определенной подготовки риск велик.