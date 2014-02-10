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Температура до -50, манси и 210 км за 11 дней – группа под руководством тагильчанина вернулась с перевала Дятлова (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Температура до -50, манси и 210 км за 11 дней – группа под руководством тагильчанина вернулась с перевала Дятлова (ФОТО)

10 февраля 2014, 16:50Спорт
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