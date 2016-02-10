В Нижнем Тагиле игры Любительского мини-футбольного чемпионата привлекают всё больше зрителей (ФОТО)

Мы не ожидали, что так много народу увлекается Любительским футболом, и Дмитрий Язовских, начальник управления по физической культуре и спорту, поддержал нас в нашем начинании говорят они.

Дмитрий Язовских считает, что подобные инициативы идут на благо города. Он сообщил, что Администрация планирует помочь с проведением финала:

Безусловно, всё, что происходит в нашем городе с целью более полного охвата занимающихся своим здоровьем людей, конечно, мы поддерживаем. По большому счету, эти игры проводятся на собственные средства участников. Мы планируем помочь им в финальные игры, чтобы было больше зрителей. Не исключено, что для финала будет предоставлена площадка ФОКа «Президентский» рассказал он.

Трудно сказать, чем объясняется популярность у тагильчан этих игр . Возможно, дело в том, что для зрителей вход совершенно бесплатный. Организаторы же утверждают, что зрителей привлекает увлекательная борьба команд, а их в чемпионате участвует 14 штук:

Вчера была игра чемпионов летнего турнира команды Hard Team и Юпитера, очень интересный матч, народу было нормально говорят организаторы.

Игры проводятся на спортивной площадке Котельно-радиаторного завода по понедельникам и пятницам с 20 до 22 часов. Как уже говорилось, вход свободный, но машину придётся оставить перед КПП завода. Подробности на сайте чемпионата.