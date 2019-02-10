Екатеринбургские фигуристки завоевали золотую медаль на турнире в Хорватии
Сегодня, 21:26СпортФото: юность.екатеринбург.рф
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В столице Хорватии, городе Загреб, состоялся 15-ый международный турнир по синхронному фигурному катанию на коньках. Первое место на пьедестале почёта заняла команда юниоров из екатеринбургской ДЮСШ «Юность».
Сюжеты: Екатеринбург
В хорватской столице собрались 10 команд из США, Финляндии, Швеции, Венгрии, Италии, Хорватии и России. Уральские фигуристки оставили соперников далеко позади и с отрывом в 20 баллов завоевали золотую медаль.
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Второе и третье место международного турнира завоевали команды из Соединённых Штатов Америки, сообщает пресс-служба ДЮСШ «Юность».
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