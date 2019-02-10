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Екатеринбургские фигуристки завоевали золотую медаль на турнире в Хорватии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургские фигуристки завоевали золотую медаль на турнире в Хорватии

Сегодня, 21:26СпортФото: юность.екатеринбург.рф
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