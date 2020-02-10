Боксер Никита Кузнецов из Нижнего Тагила проведет бой в рамках «Вечера звезд»

Боксерам предстоит сразиться в шестираундовом поединке во втором полулегком весе до 59 кг.

Организаторы турнира утверждают, что Никита Кузнецов входит в пятерку сильнейших боксеров России и выступает на профессиональном ринге в течение пяти лет.

Несмотря на то, что он до сих пор остаётся непобеждённым (из 11 боёв у Никиты девять побед и две ничьи), его карьеру нельзя назвать идеальной. Кузнецову трижды выпадали титульные шансы, но воспользовался он только одним, остальные два боя были ничейными. Впрочем, Кузнецов отличается очень жёсткой техникой ведения боя и способен боксировать на длинных дистанциях. К поединку он подходит на серии из двух побед, говорят организаторы турнира.

У соперника Кузнецова за плечами уже девять побед, два поражения и две ничьи. Бой будет показан на телеканалах «Матч Боец» и «Бокс ТВ», а также на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Кузнецов является воспитанником нижнетагильского спортивного клуба «Спутник». Он является мастером спорта по боксу. До перехода в профессиональный состав он входил в состав юношеской сборной России, юниорской и молодёжной. Кроме того, на его счету не одна победа в первенстве России, Кубка России, мира, а также других соревнований Свердловской области и УрФО.