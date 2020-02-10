Спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями всероссийского турнира по кобудо
Сегодня, 10:05СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Тагильские спортсмены вернулись с победой со всероссийских соревнований по кобудо, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мария Лахтина выполнила норматив мастера спорта и заняла первое место среди женщин (ката).
Микерина Валерия завоевала второе место среди девушек 14-15 лет в категории до 55 кг.
Молчанова Екатерина на втором месте среди девочек 12-13 лет, а также на втором месте в нунчаку кумите в своей возрастной категории.
Воронов Виталий занял второе место среди юниоров 16-17 лет по нунчаку и ката, а также третье место по нунчакам среди юниоров 16-20 лет.
Рыбников Андрей в число лидеров не вошел.
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