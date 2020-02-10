Спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями всероссийского турнира по кобудо

Мария Лахтина выполнила норматив мастера спорта и заняла первое место среди женщин (ката).

Микерина Валерия завоевала второе место среди девушек 14-15 лет в категории до 55 кг.

Молчанова Екатерина на втором месте среди девочек 12-13 лет, а также на втором месте в нунчаку кумите в своей возрастной категории.

Воронов Виталий занял второе место среди юниоров 16-17 лет по нунчаку и ката, а также третье место по нунчакам среди юниоров 16-20 лет.