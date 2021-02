Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария пропустит первую игру своей команды с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что 32-летний игрок получил мышечную травму в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:0). Отмечается, что состояние футболиста будет оценено через неделю, сообщает «Советский спорт». Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 февраля в Испании.

