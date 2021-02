Песня «Катюша» будет звучать вместо гимна России на чемпионате мира по керлингу

Место проведения соревнований пока остаётся неизвестным

Вместо национального гимна Российской Федерации на чемпионате мира по керлингу среди женщин сборная России будет использовать песню «Катюша» Как сообщает “Советский спорт”, ссылаясь на интервью президента Федерации керлинга России для News.ru: «Мы отправимся с той композицией, которую утвердил Олимпийский комитет, то есть с «Катюшей». Изначально женский чемпионат мира должен был пройти в швейцарском Шаффхаузене с 20 по 28 марта. Но в связи с пандемией коронавируса правительство Швейцарии запретило проводить соревнования. Всемирная федерация керлинга выбирает новое место проведения ЧМ. Напомним, что по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не могут выступать со своей государственной символикой на чемпионатах мира и Олимпийских играх вплоть до декабря 2022 года.

