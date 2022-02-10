Тагильский штангист завоевал «золото» на Кубке России

Соревнования проводились в Орле 9 февраля. Их участниками были спортсмены из регионов России, в том числе Свердловской области. Победителем в весовой категории до 102 килограммов стал Егор Климонтов из Нижнего Тагила. Он поднял в толчке штангу общим весом 217 килограммов, а в сумме двоеборья — 383 килограммов. Причем, как отмечают спортивные обозреватели, всего с двух попыток, не используя третью.
Напомним, по правилам соревнований вес штанги атлет заявляет сам. При этом после выполнения подъемов штанги он имеет возможность для сравнения своих результатов с достижениями соперников. Например, среди них был призёр чемпионатов Европы и мира Артём Окулов, который смог поднять 215 килограммов.
Тагильчанин Егор Климонтов — мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике. Он является победителем XXIX Всемирной Летней Универсиады 2017 (Тайвань), обладателем Кубка России 2018 (Сочи), чемпионом России 2018 (Ростов-на-Дону). В настоящее время он ведёт подготовку в составе сборной России к Чемпионату мира.