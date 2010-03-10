Детей будут принимать в спортивные интернаты с пятого класса
10 марта 2010, 16:37СпортArtem
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Об этом на встрече в УрГУ, отвечая на вопрос одного из студентов, заявил Александр Жуков.
Сейчас вице-премьер правительства России находится с визитом в Екатеринбурге. По его словам, в 90-ые годы было принято решение набирать ребят с 9 класса. Но теперь систему подготовки спортсменов необходимо возрождать, отмечает ГородФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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