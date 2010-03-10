«Спутник» завоевал право продолжить выступление в «плей-офф»
10 марта 2010, 16:32СпортArtem
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Третий матч серии 1/16 финала тагильчан с альметьевским «Нефтяником» в Нижнем Тагиле завершился победой хозяев со счётом 6:4.
Поэтому, вопреки мнению многих экспертов, четвёртый матч сегодня всё же состоялся. В эти минуты «Спутник» борется за выход в 1/8. Общий счёт серии, напомню, 1:2 в пользу «Нефтяника».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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