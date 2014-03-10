С доброй миссией в Нижнем Тагиле: чемпионка мира Наталья Рагозина посетила детский дом (ФОТО, ВИДЕО)

Еще в 1993 году Наталья переехала жить в Нижний Тагил, выбрав кикбоксинг в качестве спортивного увлечения. В 17 лет Наталья Рагозина выиграла свой первый турнир по кикбоксингу. Позже перспективная спортсменка перешла в профессиональный бокс, и сейчас список ее регалий и званий велик: двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, двукратная чемпионка Европы и пятикратная чемпионка России по боксу среди любителей. Двукратная чемпионка мира, чемпионка Азии и пятикратная чемпионка России по кикбоксингу. Еще Наталья - первая в России обладательница звания заслуженного мастера спорта по кикбоксингу.

Ребята и преподаватели рассказали о своей жизни в их Доме – показали презентацию, исполнили спортивный танец, а под руководством тренера даже устроили показательные бои. Как выяснилось, ребята – большие активисты. Под руководством преданных своему делу преподавателей, дети ходят в походы, играют в хоккей, организуют праздники, занимаются бальными танцами. Однако Наталья шутливо отметила, что по большей части в спорте заняты мальчишки. Девочки пообещали исправить положение к следующему визиту Мисс Кувалды.

Встреча прошла в теплой, домашней атмосфере. В рамках своего визита от собственного фонда «Спорт. Здоровье. Жизнь.» Наталья привезла для ребят подарки. Воспитанники дома, в свою очередь, были настолько увлечены гостьей, что не спешили их разбирать. Поучаствовав в небольшой фотосессии с ребятами, Наталья продемонстрировала силу своего рукопожатия некоторым мальчишкам, пообещав, что заступится за любого малыша, если того будут обижать. Наталья рассказала ребятам и о своем сыне. Сейчас ему 13 лет и в этом возрасте он уже перепробовал многие виды спорта. Однако остановился на гандболе.

В рамках своих «добрых визитов», Наталья побывала уже во многих городах страны. Кто на очереди – пока не знает. Возможно, посчастливится еще какому-нибудь детскому дому в нашем городе. Нина Васильевна Макаренко, руководитель, рассказала TagilCity.ru, что им несказанно повезло. Раздался звонок с предложением принять такую чудесную гостью. Пока в Нижнем Тагиле Наталья побывала только у ребят из этого заведения.

Наталья Рагозина пообещала ребятам, что обязательно приедет к ним еще. Ребята остались довольны, особенно мальчишки, ведь едва ли не раз в жизни выпадает такой шанс – пообщаться с настоящей мировой спортсменкой, звездой. Кстати, завтра в рамках Первенства России по боксу среди юниорок и девушек, Наталья наградит победителей соревнований. Кроме того, анонсирован и приезд Николая Валуева с Алиной Кабаевой, которые также примут участие в церемонии награждения.