Сегодня в Сочи разыграют семь комплектов наград: Михалина Лысова среди участников в лыжной гонке

Вот уже практически час назад начались сорвенования по горным лыжам – супер-гигант. В настоящие минуты начинается супер-гигант для женщина в категории «сидя». Параллельно на лыжной трассе проходят гонки среди мужчин – 20 км «стоя» и «с нарушением зрения». Затем стартуют женщины: на 15 километров классическим стилем «стоя».

А в 13:20 по московскому времени начнется лыжный забег среди женщин с нарушением зрения. На лыжне будут соревноваться четыре слабовидящие участницы. Честь России будет защищать Михалина Лысова вместе со своим «гидом» Алексеем Ивановым. Кроме того, за Россию побежит и Елена Ремизова. Напомним, именно Михалина накануне «взяла» золото в биатлоне.

Пожелаем удачи российским паралимпийцам. Сегодня всем сердцем за «родную спортсменку» будет болеть и Нижний Тагил. Михалина, вперед!