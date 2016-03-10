Тагильские боксеры из «Спутника» вновь побеждают на соревнованиях УрФО (ФОТО)

На Открытом чемпионате и первенстве Тюменской области по боксу среди мужчин и юниоров встретилась почти сотня спортсменов из команд ХМАО, Тюменской, Курганской и Свердловской областей. Честь Нижнего Тагила на ринге, в своих весовых категориях, отстаивали воспитанник спортивной школы «Спутник» Егор Андросенко и Дмитрий Фоминых – спортсмен-инструктор «Спутника».

Дмитрий стал чемпионом соревнований, одержав две победы в двух боях. Егору до первого места не хватило победы в финальном бою: юноша уверенно одолел боксеров из ХМАО и Курганской области, но, к сожалению, не смог победить хозяина ринга.

Эти соревнования – этап подготовки к первенству УрФО по боксу среди юниоров, которое состоится в начале мая в Новом Уренгое.

Достойно показали себя в Тюмени и тагильчанки. Первенство УрФо по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек – отборочный этап Первенства России. Право участвовать на всероссийских соревнований получила Александра Гаврилеева – воспитанница споршколы «Спутник».

Другие представительницы «Спутника» смогли заработать в копилку команды Нижнего Тагила 3 серебряных и 2 бронзовых медалей.