Тагильские полицейские завоевали призовые места на Всероссийских спортивных соревнованиях (ФОТО)

Мужчинам предстояло преодолеть 15 километров на лыжах, женщинам чуть меньше – 10 километров.Среди женщин, первой пересекла финишную черту, и, соответственно, стала чемпионом в забеге тагильчанка Евгения Шаповалова – инспектор отдельного батальона ППС.

В мужском забеге победителей среди тагильских полицейских, к сожалению, не оказалось. Зато есть из Свердловской области: серебряная медаль досталась инспектору ДПС из города Североуральск Никита Ступак.

Первый раз на данной базе среди команд «Динамо» прошли соревнования по служебному двоеборью. Спортсменам предстояло сначала пройти гонку коньковым ходом. Достигнув финиша, участники выходили на рубеж с заряженным «Макаровым» и старались попасть в 4-х метровые мишени. Цели для поражения располагались на расстоянии в 25 метров.

Конечно, для силовых ведомств это не должно составить большого труда. Но спортивная задача осложнялась тем, что перед выстрелами по мишеням, участник должен пробежать 20 метров.

В состязаниях по спортивному двоеборью чемпионы получают не только медали. Помимо почетного места на пьедестале, победителям присваиваются звания «Мастер спорта». Судебный пристав из Нижнего Тагила Дмитрий Егошин успешно выполнил норматив и заслужено получил спортивное звание.

В общем зачете команда Свердловской области стала второй по лыжным гонкам. К сожалению, в соревнованиях по служебному двоеборью наш регион уступил командам из Красноярского края и республики Башкортостан.