Российская двоеборка взяла «золото» на Континентальном кубке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Главной соперницей для российской двоеборки была японка Аяне Миязаки: гонку в 5 км они начали практически одновременно. Лидер определился лишь на последнем круге: Стефания оторвалась и сумела продержаться впереди соперницы до финишной черты.

Третье место на соревнованиях заняла другая россиянка – Анастасия Гончарова. После прыжковой части девушка была на седьмой позиции, однако в гонке она сумела сократить отставание.

11 марта в Нижнем Тагиле состоится финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин. Это, напомним, историческое событие, поскольку ранее никогда двоеборки не участвовали в таких масштабных соревнованиях.

09:00 - Пробный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Женщины)

09:30 - Пробный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок, (Мужчины)

10:30 - Зачетный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Женщины)

11:00 - 1-й Зачетный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Мужчины)

12:00 - 2-й Зачетный раунд 30-ка лучших (Мужчины)

16:00 - Гонка 5 км (Женщины)

17:00 - Гонка 15 км (Мужчины)

18:15 - Церемония награждения (Мужчины, Женщины) лыжный стадион

18:30 - Пресс конференция СГК, конференц-зал (Мужчины, Женщины)