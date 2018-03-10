Российская двоеборка взяла «золото» на Континентальном кубке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
10 марта, 22:00Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В минувший соревновательный день на Континентальном кубке по лыжному двоеборью первое место среди женщин завоевала россиянка Стефания Надымова. Старты прошли на трамплинах и лыжных трассах тагильского спорткомплекса «Аист» на горе Долгая.
Сюжеты: Нижний Тагил
Главной соперницей для российской двоеборки была японка Аяне Миязаки: гонку в 5 км они начали практически одновременно. Лидер определился лишь на последнем круге: Стефания оторвалась и сумела продержаться впереди соперницы до финишной черты.
Третье место на соревнованиях заняла другая россиянка – Анастасия Гончарова. После прыжковой части девушка была на седьмой позиции, однако в гонке она сумела сократить отставание.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
11 марта в Нижнем Тагиле состоится финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин. Это, напомним, историческое событие, поскольку ранее никогда двоеборки не участвовали в таких масштабных соревнованиях.
- 09:00 - Пробный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Женщины)
- 09:30 - Пробный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок, (Мужчины)
- 10:30 - Зачетный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Женщины)
- 11:00 - 1-й Зачетный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Мужчины)
- 12:00 - 2-й Зачетный раунд 30-ка лучших (Мужчины)
- 16:00 - Гонка 5 км (Женщины)
- 17:00 - Гонка 15 км (Мужчины)
- 18:15 - Церемония награждения (Мужчины, Женщины) лыжный стадион
- 18:30 - Пресс конференция СГК, конференц-зал (Мужчины, Женщины)
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей