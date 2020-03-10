В Тагиле из-за коронавируса этап Кубка мира по прыжкам на лыжах пройдет без зрителей
Сегодня, 13:44СпортФото: TagilCity.ru
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Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, который состоится в Нижнем Тагиле, пройдет без зрителей, сообщили представители спорткомплекса «Аист».
Сюжеты: Нижний Тагил
Приказ о проведении состязаний в закрытом режиме пришел из Министерства спорта Свердловской области и связан с мероприятиями по недопущению распространения коронавируса.
Спортивное мероприятие состоится 14 и 15 марта. Зрителям будут возвращены деньги за билеты.
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