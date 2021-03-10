Алексей Курашов: Максим Буров выполнил финальный прыжок без ошибок

"Илья Буров ошибся в финале, была очень серьезная битва. Мы считаем, что Пашу Кротова все-таки засудили, немного придержали очки. Он должен был бороться с Максимом Буровым за чемпионство или как минимум завоевать серебро. Но это спорт. Максим подтвердил свое чемпионство, выполнил прыжок без ошибок. Повторюсь, борьба в финале была очень сильной. И, конечно, мы очень довольны золотой медалью", - приводит слова Курашова "Советский спорт".