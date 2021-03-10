Мэр Нижнего Тагила допустил возрождение баскетбольного клуба «Старый соболь»

На данный момент функционирует лишь детская команда, но, по словам Пинаева, возвращение возможно в том случае, если появится генеральный спонсор.
У нас много тех, кто хочет заниматься баскетболом, поэтому я думаю, что команда возродится,во время прямой трансляции Е1 заявил глава Нижнего Тагила.
Владислав Пинаев отметил, что на данный момент функционируют те организации, которые содержатся за счет муниципалитета.
Напомним, 16 февраля стало известно, что спортсмены из спортшколы «Старый соболь» стали чемпионами первенства Нижнего Тагила по баскетболу.