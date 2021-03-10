Подмосковные "Химки" подозреваются в нарушении финансового fair play

Евролига инициировала расследование в отношении баскетбольного клуба "Химки" (Московская область) в связи с возможным нарушением последними правил финансового fair play.

Как отмечает "Советский спорт" со ссылкой на официальный сайт Евролиги, на время расследования химчанам запрещено регистрировать новых игроков. Напомним, "Химки" занимают последнее место в турнире с тремя победами в 27 матчах.

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