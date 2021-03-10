Юные волейболистки из Нижнего Тагила стали вторыми на туре первенства УрФО

Юные волейболистки из Нижнего Тагила стали вторыми на туре первенства УрФО

Сегодня, 18:01СпортФото: 1Mediainvest.ru
Тагильчанки получили «серебро» в отборочном туре первенства УрФО среди волейболисток 2009–2010 года рождения.

Матчи проходили в Нижнем Тагиле. Соревновались 16 команд. «Золото» завоевал коллектив из Тюмени. Воспитанницы юношеской школы олимпийского резерва «Юпитер» заняли второе место. «Бронзу» получила команда из Челябинска, пишет «Тагильский рабочий».

Честь Нижнего Тагила на турнире отстаивали: Борисова Юлия, Поморцева Ангелина, Кропотова Елизавета, Косилова Дарья, Замотаева Диана, Ренкас Ирина, Пантелеева Дарья, Суставова Владислава и Перель Софья.

Напомним, 1 марта тагильский футболист занял первое место во всероссийском детском турнире. Соревнования проходили в Москве с 22 по 26 февраля. Спортсмен является воспитанником СШОР «Юпитер».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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