Антон Шипулин - сильнейший биатлонист России

В течение большей части сезона Шипулин занимал третью-четвертую позициив рейтинге СБР. Вырваться вперед ему удалось лишь во второй половинемарта благодаря двум бронзовым медалям, завоеванным на чемпионате мирав Рупольдинге (Германия) и финальном этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске.

У женщинлучшей стала москвичка Ольга Зайцева (1616). Второе и третье местазаняли биатлонистка из Новосибирска Ольга Вилухина (1414) и югорчанкаСветлана Слепцова (1250). Интересно, что в нынешнем сезоне Слепцова,в отличие от Зайцевой и Вилухиной, ни разу ни в одной из гонокне поднималась на пьедестал почета. Екатеринбурженка ЕкатеринаГлазырина, которая в конце марта на чемпионате России завоевала золотои бронзу, в рейтинге СБР заняла пятую строчку (1025).