Тагильчанка стала чемпионкой Первенства Европы по самбо
10 апреля 2012, 13:04Спорт
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5-10 апреля в столице Румынии Бухаресте прошло Первенство Европы по самбо.
По данным Всероссийской федерации самбо, сборная России заняла первое место в командном зачете среди юниоров, юниорок и девушек.
В составе нашей сборной выступали и спортсменки ДЮСШ №2 из Нижнего Тагила. Как сообщают в отделе по физической культуре, спорту и туризму Нижнего Тагила, Анастасия Трапезникова стала чемпионкой (тренер Путилов Владимир), а Анастасия Новожилова – бронзовым призером (тренируют девушку Игорь и Олег Перминовы).
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