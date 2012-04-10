Тагильчанка стала чемпионкой Первенства Европы по самбо

По данным Всероссийской федерации самбо, сборная России заняла первое место в командном зачете среди юниоров, юниорок и девушек.

В составе нашей сборной выступали и спортсменки ДЮСШ №2 из Нижнего Тагила. Как сообщают в отделе по физической культуре, спорту и туризму Нижнего Тагила, Анастасия Трапезникова стала чемпионкой (тренер Путилов Владимир), а Анастасия Новожилова – бронзовым призером (тренируют девушку Игорь и Олег Перминовы).