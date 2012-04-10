В воскресенье в Нижнем Тагиле стартует новый турнир любительского футбола
10 апреля 2012, 17:44Спорт
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15 апреля начнется второй «Турнир четырех» среди команд Любительской футбольной лиги Нижнего Тагила.
Задумку организаторов лиги поддержали на этот раз футбольные команды двух организаций Нижнего Тагила: корпорации «Центр» и УКБТМ.
Заявки на участие подали две организации и команда оранжевых дьяволов (экс «Лебяга») Так же впервые с момента создания Лиги сами организаторы создали свою команду и заявились на турнир. По итогам этого соревнования будет сформирована сборная, которая примет участие в Кубке Победы, организованном ассоциацией минифутбола Нижнего Тагила рассказывает организатор игр Олег Мамонтов.
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