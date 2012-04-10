В воскресенье в Нижнем Тагиле стартует новый турнир любительского футбола

Задумку организаторов лиги поддержали на этот раз футбольные команды двух организаций Нижнего Тагила: корпорации «Центр» и УКБТМ.

Заявки на участие подали две организации и команда оранжевых дьяволов (экс «Лебяга») Так же впервые с момента создания Лиги сами организаторы создали свою команду и заявились на турнир. По итогам этого соревнования будет сформирована сборная, которая примет участие в Кубке Победы, организованном ассоциацией минифутбола Нижнего Тагила рассказывает организатор игр Олег Мамонтов.