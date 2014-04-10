Нижнетагильский «Центр адаптивного спорта» получит из федерального бюджета субсидии на развитие

В документе говорится, что в целях реализации государственной программы «Доступная среда на 2011 - 2015 года» утверждены субсидии на 2014 год на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту субъектам РФ.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, в соответствии с данным приказом, на поддержку ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта» в Нижнем Тагиле и «Центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 миллиона 606 тысяч рублей.

Стоит отметить, что нижнетагильский «Центр адаптивного спорта» и центр «Родник» занимаются подготовкой спортсменов-инвалидов для участия в Паралимпиаде, Сурдлимпиаде и других международных соревнованиях. Более чем успешным можно назвать выступление воспитанников этих центров в Сочи. На счету уральцев 16 медалей XI зимних Паралимпийских игр, из них 8 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых награды.

Напомним, «Центр адаптивного спорта» в Нижнем Тагиле образован в 2013 году для спортивной подготовки людей с интеллектуальными нарушениями, с нарушениями опорно-двигательной системы, зрения и слуха. В центре развиваются такие дисциплины как баскетбол, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, танцевальный спорт, художественная гимнастика, шахматы, шашки и другие. В центре занимается 141 человек.