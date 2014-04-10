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«Спутник» приглашает тагильчан на турнир «Хоккейные звездочки Урала»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Спутник» приглашает тагильчан на турнир «Хоккейные звездочки Урала»

10 апреля 2014, 10:10Спорт
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