«Спутник» приглашает тагильчан на турнир «Хоккейные звездочки Урала»
С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле стартует увлекательное спортивное мероприятие – детский турнир по хоккею «Хоккейные звездочки Урала» среди младших юношей 2005 года рождения.
Открытие соревнований назначено уже на сегодня – в 15:00 во Дворце ледового спорта им. В.К.Сотникова, по адресу Ленинградский проспект, 24. Продлится турнир до 13 апреля. Среди участников – спортсмены из Барнаула (ХК «Алтай»), Астаны («Барыс»), Челябинска («Мечел»), Перми («Октан») и Екатеринбурга («Юность»).
Среди приглашенных гостей – председатель правления СК «Спутник» Александр Смелик, Глава города Сергей Носов, заместитель Главы по социальной политике Валерий Суров, а также депутат городской Думы Сергей Саранчук.
Дмитрий Серебряков, директор МБОУ ДОД «ДЮСШ по хоккею «Спутник»:
Турнир является своеобразным подведением итогов сезона 2013-2014 гг. для ребят 2005 года рождения. Эти соревнования помогут определить уровень подготовленности наших детей, то, чего мы смогли достичь в этом сезоне. Подводя итоги прошедшего сезона, мы сможем наметить дальнейшие задачи - к чему нам нужно стремиться, как строить свою работу. Кроме того, соревнование является важнейшим фактором в популяризации и в дальнейшем развитии детского и юношеского хоккея, как в Нижнем Тагиле, так и во всем Уральском регионе. На этом мероприятии будут выявляться перспективные хоккеисты и сильнейшие команды, юные хоккеисты непременно повысят свое спортивное мастерство.
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