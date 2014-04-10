«Спутник» приглашает тагильчан на турнир «Хоккейные звездочки Урала»

Открытие соревнований назначено уже на сегодня – в 15:00 во Дворце ледового спорта им. В.К.Сотникова, по адресу Ленинградский проспект, 24. Продлится турнир до 13 апреля. Среди участников – спортсмены из Барнаула (ХК «Алтай» ), Астаны ( «Барыс» ), Челябинска (« Мечел »), Перми (« Октан ») и Екатеринбурга (« Юность »).

Турнир является своеобразным подведением итогов сезона 2013-2014 гг. для ребят 2005 года рождения. Эти соревнования помогут определить уровень подготовленности наших детей, то, чего мы смогли достичь в этом сезоне. Подводя итоги прошедшего сезона, мы сможем наметить дальнейшие задачи - к чему нам нужно стремиться, как строить свою работу. Кроме того, соревнование является важнейшим фактором в популяризации и в дальнейшем развитии детского и юношеского хоккея, как в Нижнем Тагиле, так и во всем Уральском регионе. На этом мероприятии будут выявляться перспективные хоккеисты и сильнейшие команды, юные хоккеисты непременно повысят свое спортивное мастерство.