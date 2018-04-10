Как выбрать надежный и безопасный батут?
Прыжки на батуте выгодно сочетают в себе приятное с полезным – веселую игру, в которой с радостью примут участие взрослые и дети, и вид спорта, помогающий комплексно укрепить организм. Однако этот спорт может быть и крайне травмоопасным, поэтому к выбору батута нужно подойти ответственно.
Чтобы избежать неприятностей, важно не только помнить о правилах техники безопасности при нахождении на батуте, но и с большим вниманием отнестись к выбору самого спортинвентаря.
На что обратить внимание при выборе батута?
Только правильно выбранный батут позволит ребенку ощутить радость прыжков и невероятные ощущения без угрозы травм. Примером качественных конструкций для занятий спортом являются батуты Hasttings Crox. Выбирая батут для дачи или детской комнаты в квартире, родителям важно обращать внимание на следующие детали:
- Материал сетки, опоясывающей прыжковое полотно. У батутов Hasttings она изготовлена из крепкого и мягкого материала, который не травмирует кожу ребенка. Так, у большинства аналогов защитная сетка чаще всего жесткая и при контакте может поцарапать кожу.
- Устойчивость. Качественный батут очень устойчив на грунте, а некачественный может раскачиваться из стороны в сторону. Обычный батут установлен не так надежно и может требовать дополнительных элементов для крепления, которые придется докупать дополнительно.
- Устройство входного клапана. У батута Hasttings Crox после прохода пользователя на полотно клапан закрывается сам. То есть когда человек на батуте, выход постоянно закрыт. Входной клапан обычного батута чаще всего держится на некрепкой молнии.
- Безопасность прыжков. В обычных батутах защитная сетка и защитный мат – два раздельных элемента. На месте их стыка остается щель, куда может угодить нога или рука прыгающего ребенка. Особенностью батутов Crox является единое исполнение мата и сетки, что позволяет обезопасить от ударов о твёрдый мат или травм от пружин.
- Под уличным батутом Hasttings есть еще одна защитная сеть, которая исключает возможность проникновения под полотно детей или домашних животных, когда на самом батуте уже кто-то находится. У большинства обычных батутов нет такого элемента.
При производстве батутов серии Crox используются решения, позволяющие снизить риск получения травм во время упражнений. Маленький чемпион будет развивать свои двигательные навыки в полной безопасности.
Как заказать правильный батут Hasttings Crox?
Выбрать качественный и безопасный батут можно в каталоге компании Gipersport. Чтобы получить товар, необходимо:
- оформить заказ по телефону или на сайте;
- выбрать подходящий способ оплаты и доставки товара - если это доставка по предоплате, необходимо оплатить заказ на сайте;
- ждать покупку - товар отправят заказчику через 1-2 дня поле оформления заявки.
Состояние доставки клиент сможет отслеживать по специальному коду. Когда товар прибудет в город назначения, останется только забрать его в филиале транспортной компании или дождаться доставки на дом.
ИП Хотинская Любовь Игоревна
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