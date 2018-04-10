Как выбрать надежный и безопасный батут?

Чтобы избежать неприятностей, важно не только помнить о правилах техники безопасности при нахождении на батуте, но и с большим вниманием отнестись к выбору самого спортинвентаря.

На что обратить внимание при выборе батута?

Только правильно выбранный батут позволит ребенку ощутить радость прыжков и невероятные ощущения без угрозы травм. Примером качественных конструкций для занятий спортом являются батуты Hasttings Crox. Выбирая батут для дачи или детской комнаты в квартире, родителям важно обращать внимание на следующие детали:

Материал сетки, опоясывающей прыжковое полотно. У батутов Hasttings она изготовлена из крепкого и мягкого материала, который не травмирует кожу ребенка. Так, у большинства аналогов защитная сетка чаще всего жесткая и при контакте может поцарапать кожу. Устойчивость. Качественный батут очень устойчив на грунте, а некачественный может раскачиваться из стороны в сторону. Обычный батут установлен не так надежно и может требовать дополнительных элементов для крепления, которые придется докупать дополнительно. Устройство входного клапана. У батута Hasttings Crox после прохода пользователя на полотно клапан закрывается сам. То есть когда человек на батуте, выход постоянно закрыт. Входной клапан обычного батута чаще всего держится на некрепкой молнии. Безопасность прыжков. В обычных батутах защитная сетка и защитный мат – два раздельных элемента. На месте их стыка остается щель, куда может угодить нога или рука прыгающего ребенка. Особенностью батутов Crox является единое исполнение мата и сетки, что позволяет обезопасить от ударов о твёрдый мат или травм от пружин. Под уличным батутом Hasttings есть еще одна защитная сеть, которая исключает возможность проникновения под полотно детей или домашних животных, когда на самом батуте уже кто-то находится. У большинства обычных батутов нет такого элемента.

При производстве батутов серии Crox используются решения, позволяющие снизить риск получения травм во время упражнений. Маленький чемпион будет развивать свои двигательные навыки в полной безопасности.

Как заказать правильный батут Hasttings Crox?

Выбрать качественный и безопасный батут можно в каталоге компании Gipersport. Чтобы получить товар, необходимо:

оформить заказ по телефону или на сайте;

выбрать подходящий способ оплаты и доставки товара - если это доставка по предоплате, необходимо оплатить заказ на сайте;

ждать покупку - товар отправят заказчику через 1-2 дня поле оформления заявки.

Состояние доставки клиент сможет отслеживать по специальному коду. Когда товар прибудет в город назначения, останется только забрать его в филиале транспортной компании или дождаться доставки на дом.

ИП Хотинская Любовь Игоревна

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