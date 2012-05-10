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Финальный матч Кубка России по футболу в Екатеринбурге закончился массовыми беспорядками (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Финальный матч Кубка России по футболу в Екатеринбурге закончился массовыми беспорядками (ФОТО)

10 мая 2012, 12:11СпортЕвгения
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