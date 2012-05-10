Финальный матч Кубка России по футболу в Екатеринбурге закончился массовыми беспорядками (ФОТО)

Сразу после финального свистка с фанатской трибуны «Динамо» на поле начали выбегать болельщики. Сотрудники полиции им в этом почему-то не препятствовали, отмечает корреспондент «НР». В общей сложности на арену «Центрального стадиона» выбежало более сотни разъяренных фанатов, огорченных проигрышем своей команды, которые устроили на арене буквально вакханалию. Молодые люди с символикой «Динамо» крушили картонные рекламные конструкции, стоящие у поля, взобрались на помост, выставленный для награждения победителей. Более того, фанаты подбежали к трибунам казанцев, где криками стали призывать их выйти на поле и выяснить отношения.