Финальный матч Кубка России по футболу в Екатеринбурге закончился массовыми беспорядками (ФОТО)
9 мая в уральской столице проходил финальный матч кубка России по футболу, в котором встречались казанский «Рубин» и московское «Динамо». Посмотреть игру пришли порядка 27 тысяч человек – Центральный стадион Екатеринбурга был заполнен полностью. Победу в матче одержали казанцы, обыграв москвичей со счетом 1:0.
Сразу после финального свистка с фанатской трибуны «Динамо» на поле начали выбегать болельщики. Сотрудники полиции им в этом почему-то не препятствовали, отмечает корреспондент «НР». В общей сложности на арену «Центрального стадиона» выбежало более сотни разъяренных фанатов, огорченных проигрышем своей команды, которые устроили на арене буквально вакханалию. Молодые люди с символикой «Динамо» крушили картонные рекламные конструкции, стоящие у поля, взобрались на помост, выставленный для награждения победителей. Более того, фанаты подбежали к трибунам казанцев, где криками стали призывать их выйти на поле и выяснить отношения.
Тем временем сотрудникам правоохранительных органов удавалось задержать лишь единицы из беснующейся толпы. И только через 10 минут на саму арену были выведены дополнительные силы полиции, которые вытеснили выбежавших болельщиков.
Фото с сайта Новый Регион-2