Свыше тысячи тагильчан вышли на ежегодную легкоатлетическую эстафету (ФОТО)

Первый раз за последние годы на старт вышли целыми семьями. Розыгрыш наград проводился в 4-х группах, в зависимости от возраста участвующих детей. Победителями семейного забега стали Куриновы, Чебурины, Баталины и Паньшины. Наградил чемпионов мэр Сергей Носов на сцене у городского фонтана, где впервые проходило вручение призов.

Участниками самого массового забега стали представители школ города. В нем приняли участие 53 команды. Лучшие результаты показала 18-я гимназия, спортсмены лицея №51 стали вице-чемпионами, а замкнули тройку сильнейших бегуны из 95-й школы.

Далее прошел забег среди средних специальных учебных заведений. На верхнюю ступень пьедестала вступили будущие учителя из 2-го педагогического колледжа. Команда строительного колледжа взяла серебро. Третье место – за торгово-экономическим колледжем.

Двойную победу праздновали студенты НТГСПИ: команды, которые представляли это учебное заведение в забеге среди ВУЗов, взяли золотые и серебряные медали. Третье место числится за спортсменами НТИ УрФУ. В забеге среди тагильских предприятий чемпионами стали спортсмены НТГО «Динамо». А вторую и третью ступени пьедестала заняли металлурги с ЕВРАЗ НТМК.

ФОТО: пресс-служба администрации города Нижний Тагил

Абсолютными чемпионами и обладателями специальных наград стали легкоатлеты спортклуба «Спутник». Спортсмены быстрее всех преодолели дистанцию: общий результат команды - 13 минут 17 секунд.