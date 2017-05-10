Легкоатлетическая эстафета в День Победы состоялась в 68-ой раз в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В спортивном состязании приняли участие студенты вузов, ссузов, предприятий и школ города, сообщает пресс-служба мэрии.

Первые два забега состоялись среди школьников. Победу в этом году одержал Лицей №39. Второе место у гимназии №18, которые до этого шесть раз подряд становились победителями. Третье место у Политехнической гимназии.

Среди ссузов победителями стали спортсмены из Нижнетагильского педколледжа №2, опередив студентов Нижнетагильского строительного колледжа. Третьими стали легкоатлеты из Нижнетагильского горно-металлургического колледжа.

В борьбе за медали первыми стали студенты из Нижнетагильского технологического института. Серебро завоевали легкоатлеты филиала Уральского государственного университета путей сообщения. Приз «За волю к победе» получили триумфаторы прошлого года – студенты Нижнетагильского филиала РГППУ. Легкоатлеты этого вуза из-за досадной ошибки при передаче эстафеты не смогли стать лидерами.

Член команды компании ЕВРАЗ перепутал, вырвал эстафетную палочку у заканчивавшего свой этап представителя команды будущих педагогов и продолжил бег по дистанции. В результате атлеты филиала РГППУ не смогли завершить дистанцию, а команда ЕВРАЗ была с нее снята за нарушение условий соревнований пояснили в пресс-службе администрации.

Среди предприятий и организаций Нижнего Тагила высшую ступень пьедестала заняли воспитанники ДЮСШ «Юность», второе место у спортсменов Нижнетагильского института испытания металлов, а третье место у Сообщества молодых педагогов города.

В церемонии награждения принял участие мэр города Сергей Носов. Призёры получили кубки, медали и грамоты.