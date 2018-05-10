Ветераны спорта впервые участвовали в эстафете в честь 9 Мая в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Открытие спортивного праздника началось с парада легкоатлетов, среди которых были ветераны спорта. Затем глава города Сергей Носов обратился к участникам, поздравив их с праздником и пожелав успехов в спорте, труде и учёбе.

Ветераны, которые вышли на эстафету в таком звании впервые, посвятили своё участие тагильчанину Александру Евдокимову. Это участник Великой Отечественной войны и мастер спорта по лёгкой атлетике.

Среди школ первое место взяли бегуны из Гимназии №86. Среди ссузов выиграли спортсмены из Нижнетагильского педколледжа №2. Легкоатлеты из НТГСПИ взяли первое место среди представителей высших учебных заведений. Лучшими из промышленных предприятий и организаций стали бегуны общества «Динамо».

В завершении праздника победители и призёры получили и рук главы города кубки и подарки.

Фото: официальный сайт города